Maarten Stekelenburg verdedigt zondag het doel van Ajax in de KNVB-bekerfinale tegen PSV, zo melden VI en De Telegraaf donderdag. De 39-jarige keeper zou de voorkeur krijgen boven André Onana.

Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam was het de vraag of Erik ten Hag Onana zou laten staan. De trainer van Ajax zou nu dus de voorkeur geven aan Stekelenburg, die afgelopen weekend na een zware liesblessure voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie zat.

De zaakwaarnemer van Onana wil het nieuws van De Telegraaf niet bevestigen. "Het zou kunnen, dat is mogelijk", laat hij in een korte reactie weten aan persbureau ANP. Ten Hag geeft vrijdag een persconferentie waarin hij zijn plannen voor de bekerfinale zal toelichten.

Onana wordt al een tijdje bekritiseerd in Amsterdam. De Kameroener ging tegen Sparta opnieuw in de fout, nadat hij eerder al tegendoelpunten tegen FC Groningen en Benfica had veroorzaakt.

Ook ligt de 26-jarige Onana slecht bij een deel van de Ajax-supporters, die het hem niet in dank afnemen dat hij na zijn dopingschorsing weigerde zijn aflopende contract te verlengen. Hij maakt na dit seizoen vermoedelijk transfervrij de overstap naar Internazionale.

Kritiek laat Onana koud

Onana was zaterdag niet onder de indruk van de kritiek. "Het boeit me totaal niet. Ze kunnen zingen, huilen of wat ze ook willen. Het doet me helemaal niets", zei hij toen.

Eind februari maakte Onana na ruim een jaar zijn rentree in de Eredivisie. Hij kreeg die kans omdat Remko Pasveer een vinger brak tijdens het Champions League-duel met Benfica.

De bekerfinale tussen Ajax en PSV begint zondag om 18.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Amsterdammers kunnen de KNVB-beker voor de 21e keer winnen en de Eindhovenaren voor de tiende keer.