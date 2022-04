PSV begint donderdag met Jordan Teze en Joey Veerman aan de return in de kwartfinales van de Conference League tegen Leicester City. Ritsu Doan zit op de bank in het Philips Stadion.

Opstelling PSV Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Ramalho, Max; Sangaré, Gutiérrez, Götze; Veerman, Zahavi, Gakpo.

Opstelling Leicester City Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Barnes, Iheanacho

Teze is centraal achterin de vervanger van Olivier Boscagli, die afgelopen zondag een zware knieblessure opliep en ongeveer zes maanden is uitgeschakeld.

Ook Noni Madueke kampt met een blessure, maar dat is niet zo ernstig. De Engelse aanvaller is zondag waarschijnlijk weer beschikbaar in de KNVB-bekerfinale tegen Ajax.

Doan was de afgelopen dagen ziek en dus stond er achter de naam van de Japanner een vraagteken voor het duel met Leicester. Hij blijkt fit genoeg om te spelen, maar Schmidt kiest voor Veerman. Veerman vormt met Mario Götze en Cody Gakpo de linie achter spits Eran Zahavi. Op doel krijgt Yvon Mvogo opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel.

PSV kan na zeventien jaar weer halve finale halen

PSV tegen Leicester City begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Benoît Bastien. De heenwedstrijd een week geleden in het King Power Stadion eindigde in 0-0 en dus zal er bij een gelijke stand worden verlengd na negentig minuten.

Het is voor het eerst sinds 2005 - destijds in de Champions League - dat PSV zich bij de laatst vier in een Europees toernooi kan scharen.