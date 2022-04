Vier supporters van MVV hebben donderdag een landelijk stadionverbod van twintig jaar opgelegd gekregen. Ze worden gestraft voor het racistisch bejegenen van Dordrecht-speler Seydine N'Diaye tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie eind februari.

De afdeling stadionverboden van de KNVB onderzoekt nog de rol van een vijfde fan van de club uit Maastricht. Een stadionverbod van twintig jaar is de maximale straf die opgelegd kan worden. N'Diaye heeft ook bij de politie aangifte gedaan van racisme.

Scheidsrechter Richard Martens legde de wedstrijd in Dordrecht op 25 februari in de slotfase stil, nadat N'Diaye hem had verteld dat hij racistisch bejegend werd door supporters van MVV. Na een korte onderbreking keerden de spelers van beide clubs terug op het veld.

De wedstrijd werd hervat met een ingooi. Daarna knielden alle spelers en ook de scheidsrechter op het veld, het inmiddels bekende statement tegen racisme. Direct daarna floot Martens af.

MVV valt als club niks te verwijten

MVV valt volgens de aanklager betaald voetbal niets te verwijten. Volgens hem heeft de club alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de misdragingen van een deel van de eigen aanhang tegen te gaan.

Na de wedstrijd nam MVV ook duidelijk afstand van het wangedrag van een deel van de meegereisde fans. Ook ging de club in overleg met de supportersvereniging om herhaling te voorkomen. Vijf fans die zich misdragen zouden hebben, werden geïdentificeerd.

De KNVB stelde begin 2020 samen met de overheid het aanvalsplan Ons voetbal is van iedereen op, bedoeld om racisme en discriminatie tegen te gaan. Tegelijkertijd werd het maximale stadionverbod verdubbeld van vijf naar tien jaar. Die straf kan verdubbeld worden als het slachtoffer een voetballer is.