Drie van de vier Nations League-wedstrijden die het Nederlands elftal in juni speelt zijn donderdag verplaatst. De verplaatsing is noodzakelijk omdat de Europese play-offs om het laatste WK-ticket begin juni worden afgewerkt.

De UEFA besloot in maart de halve finale tussen Schotland en Oekraïne uit te stellen vanwege de Russische inval in Oekraïne. De spelers van Oekraïne zijn inmiddels bereid om het duel in Glasgow te spelen.

De wedstrijd wordt nu op 1 juni gespeeld. De winnaar van het duel neemt het vier dagen later in de finale om een WK-ticket op tegen Wales, dat eerder te sterk was voor Oostenrijk (2-1).

Omdat Wales een van de tegenstanders van Oranje is in de Nations League, heeft dit gevolgen voor het speelschema van de ploeg van bondscoach Louis van Gaal.

Zo schuift de wedstrijd tussen Wales en Nederland op van 6 naar 8 juni en wordt Nederland-Polen niet op 10 maar op 11 juni afgewerkt. Nederland-Wales verschuift van maandag 13 naar dinsdag 14 juni. Alleen de wedstrijd tegen België op 3 juni blijft ongewijzigd.

Voor Oranje vormen de wedstrijden in de Nations League de voorbereiding op het WK, dat van 21 november tot en met 18 december in Qatar wordt gehouden. Van Gaal heeft de internationals pas een week voor de start van het WK tot zijn beschikking, waardoor hij de ploeg vooral in de zomer naar zijn hand wil zetten.