Leicester City-manager Brendan Rodgers is ervan overtuigd dat zijn ploeg zich donderdagavond ten koste van PSV voor de halve finales van de Conference League plaatst. Als de laatste vier gehaald worden, dan is dat een primeur voor de Premier League-club.

In Leicesters niet al te rijke geschiedenis in het Europese clubvoetbal is het halen van de kwartfinales Champions League in het seizoen 2016/2017 het beste resultaat. Destijds werd over twee wedstrijden verloren van Atlético Madrid.

"Het is altijd mooi om een primeur te pakken. Dat gevoel hebben we vorig jaar al ervaren met het winnen van de FA Cup", zei Rodgers donderdag op zijn persconferentie. De Noord-Ier stelde dat zijn club wat dat betreft behoorlijk van PSV verschilt.

"We zijn heel anders. Ik las dat PSV zich al 48 keer op rij voor Europees voetbal heeft geplaatst. Wij zijn wat dat betreft heel onervaren, maar we zullen groeien door te presteren. We zijn er klaar voor. De heenwedstrijd heeft ons geweldig gemotiveerd."

246 Bekijk de samenvatting van Leicester City-PSV (0-0)

'We zijn ongelooflijk gegroeid'

Keeper Kasper Schmeichel sprak eveneens met vertrouwen. "We zijn waarschijnlijk niet de grootste en meest flitsende club die er is, maar we doen steeds mee met de grote jongens en hebben het tot nu toe goed gedaan", zei de 35-jarige Deen.

"Als club zijn we ongelooflijk gegroeid. We hebben het beste trainingsveld van het land, we hebben Europees voetbal gespeeld, we hebben prijzen gewonnen en we proberen continu zo lang mogelijk mee te doen op alle fronten."

PSV-Leicester City begint donderdag om 18.45 uur. De heenwedstrijd op Engelse bodem eindigde doelpuntloos. Vanaf 21.00 uur hoopt Feyenoord zich op bezoek bij Slavia Praag eveneens voor de halve eindstrijd te plaatsen.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League