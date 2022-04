De Colombiaanse oud-topvoetballer Freddy Rincón is overleden aan de verwondingen die hij eerder deze week opliep bij een zwaar auto-ongeluk. De 84-voudig international werd 55 jaar.

Rincón werd maandag met zijn auto aangereden door een bus en lag sindsdien in kritieke toestand met ernstig hoofdletsel op de intensive care. Hij werd direct geopereerd, maar dat mocht niet meer baten.

De oud-middenvelder kwam met Colombia uit op de WK's van 1990, 1994 en 1998 en was onderdeel van een bijzondere generatie. Zo speelde hij in de nationale ploeg met spelers als Faustino Asprilla en Carlos Valderrama.

Op het WK van 1990 in Italië maakte Rincón in de laatste groepswedstrijd tegen West-Duitsland in blessuretijd de gelijkmaker (1-1), waardoor Colombia de achtste finales bereikte. Daarin was Kameroen na verlenging te sterk. Rincón scoorde in totaal zeventien keer voor zijn land.

In het seizoen 1995/1996 speelde Rincón voor Real Madrid en een jaar eerder kwam hij uit voor Napoli. Het waren zijn enige twee jaren bij Europese clubs. 'El Coloso de Buenaventura' kwam verder uit voor clubs uit zijn vaderland en Brazilië.

In 2013 was Rincón ook al betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, toen de vrachtwagen waarin hij reed kantelde op een natte weg. Destijds werd hij geopereerd aan meerdere breuken en liep hij een hoofdwond op.