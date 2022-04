Manchester City heeft zich moeizaam geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Engelse kampioen had woensdag genoeg aan een 0-0-gelijkspel uit bij Atlético Madrid, in een wedstrijd waarin de gemoederen op het eind hoog opliepen.

De ploeg van trainer Josep Guardiola legde vorige week de basis voor het bereiken van de halve finales door de thuiswedstrijd met 1-0 te winnen. De Belg Kevin De Bruyne maakte toen het enige doelpunt.

In de spannende return kroop Manchester City in de slotfase een paar keer door het oog van de naald. In de twaalfde minuut van de blessuretijd dwong Ángel Correa doelman Ederson tot een knappe redding.

Waar Nathan Aké vorige week nog in de basis stond, moest hij deze keer genoegen nemen met een invalbeurt. De Oranje-international kwam een kwartier voor tijd in het veld bij Manchester City en incasseerde nog geel na een opstootje.

In de halve finales is Manchester City gekoppeld aan Real Madrid, dat dinsdag na verlenging afrekende met Chelsea. De andere halve eindstrijd gaat tussen Liverpool en Villarreal. De duels worden afgewerkt in de laatste week van april en de eerste week van mei.

Manchester City hoopt de Champions League dit seizoen voor het eerst in de clubhistorie te winnen. Vorig seizoen werd weliswaar de finale bereikt, maar daarin was Chelsea verrassend te sterk.

Tiental Atlético krijgt nog grote kans na opstootje

Waar Atlético in de heenwedstrijd geen enkel schot op doel loste, was het ook in de return aanvankelijk voorzichtigheid troef. Aan de andere kant kreeg Manchester City wel een enorme kans om de tweestrijd voortijdig te beslissen. Ilkay Gündogan had de pech dat zijn inzet op de paal eindigde.

Na rust verliet Atlético de verdedigende stellingen en werd het eindelijk gevaarlijk. Antoine Griezmann schoot rakelings naast en invaller Matheus Cunha zag zijn door John Stones van richting veranderde inzet net niet beloond worden met een treffer.

Diep in de slotfase leek de wedstrijd te ontsporen na een massaal opstootje op het veld. Het leverde Atlético-verdediger Felipe zijn tweede gele kaart op, waardoor de Spanjaarden met een man minder verder moesten.

Het tiental van trainer Diego Simeone zorgde toch nog bijna voor een spectaculaire ontknoping, toen Correa in de laatste van maar liefst twaalf minuten blessuretijd een grote kans kreeg. Ederson stelde echter met zijn redding de halvefinaleplaats van City definitief veilig.