Liverpool heeft woensdagavond zonder te overtuigen de halve finales van de Champions League bereikt. 'The Reds', die niet in de sterkste opstelling aan de return tegen Benfica begonnen, hadden aan het 3-3-gelijkspel genoeg voor een plek bij de laatste vier.

Ibrahima Konaté opende na twintig minuten de score op Anfield. Gonçalo Ramos bracht de spanning in de eerste helft nog een klein beetje terug namens Benfica, maar door twee doelpunten van Roberto Firmino in de tweede helft leek het halvefinaleticket voor Liverpool al ver voor het laatste fluitsignaal binnen.

Door de 1-3-nederlaag uit de heenwedstrijd moest Benfica immers nog vier keer scoren om er een strafschoppenserie uit te slepen. Het werd zowaar nog even spannend door goals van Roman Yaremchuk (73e minuut) en Darwin Núñez (82e minuut), maar een Champions League-wonder bleef uit.

Beide doelpunten werden aanvankelijk afgekeurd nadat de Nederlandse assistent-scheidsrechter Johan Balder had gevlagd voor buitenspel, maar Pol van Boekel moest hem als VAR twee keer corrigeren. Het duel stond onder leiding van Serdar Gözübüyük, die voor het eerst in zijn loopbaan een kwartfinaleduel in de Champions League mocht leiden.

In de halve finales neemt Liverpool het op tegen Villarreal. De ploeg van Arnaut Danjuma zorgde dinsdag voor een stunt door Bayern München uit te schakelen. De andere halve finale gaat tussen Real Madrid en Manchester City, dat woensdagavond een einde maakte aan het Champions League-avontuur van Atlético Madrid.

Liverpool-manager Jürgen Klopp zat met zijn hoofd al bij de kraker tegen Manchester City van komend weekend in de halve finales van de FA Cup, want hij besloot tegen Benfica veel vaste krachten te sparen. Onder anderen Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah en Sadio Mané begonnen op de bank. Van Dijk kwam helemaal niet in actie.

103 Liverpool-spits Firmino profiteert bij 2-1 van geblunder bij Benfica

Liverpool ook met B-ploeg maatje te groot

Klopp stuurde weliswaar een B-ploeg het veld in, maar ook zonder sterrenensemble was Liverpool dominant voor eigen publiek. De eerste kans op Anfield was overigens wel voor Benfica. Doelman Alisson kreeg zijn hand net niet tegen het gevaarlijke afstandsschot van Everton, maar hij zag de indraaiende bal naast gaan.

Niet veel later leek het laatste sprankje hoop te vervliegen voor Benfica, in de achtste finales nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax. Liverpool-verdediger Konaté torende boven iedereen uit bij een corner van Kostas Tsimikas en kopte gericht in het doel. Direct daarna leek Benfica de gelijkmaker aan te tekenen, maar na de fraaie stift van Núñez ging de vlag omhoog vanwege buitenspel.

Het liet wel zien dat de sterk gewijzigde defensie van Liverpool kwetsbaar was als Benfica zich rond het strafschopgebied meldde. Vlak na een grote kans van Firmino - hij kopte van dichtbij op de rug van Jan Vertonghen - sloegen de bezoekers alsnog toe. Ramos kreeg de bal op randje buitenspel en liet Alisson kansloos.

74 Ramos schiet Benfica op Anfield weer naast Liverpool

Benfica met opgeheven hoofd terug naar Lissabon

De aansluitingstreffer nam niet weg dat Benfica het grootste gedeelte van de wedstrijd moest verdedigen en dat was in de tweede helft niet anders. Liverpool drukte het kwaliteitsverschil na rust wél snel uit in de cijfers, met dank aan Firmino.

De Braziliaan kon in de 55e minuut simpel binnenschieten op aangeven van Diogo Jota, vlak nadat doelman Odysseas Vlachodimos de bal aan de rand van het strafschopgebied had losgelaten. Tien minuten later volleerde Firmino op fraaie wijze binnen uit een indraaiende vrije trap van Tsimikas.

Liverpool leek het na de 3-1 wel te geloven, maar bleef defensief uiterst kwetsbaar en hielp Benfica eigenhandig terug in de wedstrijd. Yaremchuk kon in de 73e minuut de 3-2 aantekenen nadat Joe Gomez buitenspel had opgeheven en amper tien minuten later scoorde Núñez nadat er aanvankelijk weer onterecht voor buitenspel was gevlagd.

Opeens leek een wonder niet zo gek meer, zeker niet nadat Alisson direct na de 3-3 met een fraaie redding in de hoek had voorkomen dat Benfica nog maar één doelpunt verwijderd was van een heroïsche comeback. De Portugezen zagen daarna nóg een doelpunt worden afgekeurd - ditmaal terecht - maar Liverpool bleef overeind en mag zich gaan opmaken voor de halve finales.