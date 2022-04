Arne Slot houdt nog in het midden wie hij donderdag in de spits gaat zetten in de return tegen Slavia Praag in de kwartfinales van de Conference League. Vorige week koos de trainer van Feyenoord voor Bryan Linssen, tot onvrede van Cyriel Dessers.

"Ze ontlopen elkaar weinig. Het zou dom zijn om nu te zeggen wie er gaat spelen. Laten we vooral onduidelijk zijn voor de tegenstander", zei Slot volgens Rijnmond op zijn persconferentie in Praag.

De keuze voor Linssen in de heenwedstrijd (3-3) kwam als een verrassing, omdat Dessers de wedstrijden daarvoor was gestart én op de persconferentie voor de wedstrijd aanschoof. De spits, die op meer krediet had gehoopt, keerde zondag terug in de basis voor het duel met Heracles Almelo (1-4-winst).

Slot zegt dat hij vorige week in De Kuip mede voor Linssen koos omdat de Limburger beter in het strijdplan van Feyenoord past om hoog druk te zetten. "We wilden ze het vuur na aan de schenen leggen. Dat gaan we ook hier proberen, maar wie er als spits start ga ik nog niet verklappen."

'Slavia Praag is een sterk collectief'

Het wordt al de vierde keer dit seizoen dat Feyenoord en Slavia Praag het tegen elkaar op gaan nemen, want de twee clubs zaten in de groepsfase in dezelfde poule. In november 2021 bleven de Rotterdammers in de Tsjechische hoofdstad op een 2-2-gelijkspel steken.

"We liggen dicht bij elkaar. Slavia Praag is na dit weekend weer koploper van Tsjechië en dat zijn ze niet voor niets. Ze zijn loyaal aan het speelplan en dat maakt ze tot een sterk collectief", zei Slot, die er rekening mee houdt dat de return kan uitlopen op een strafschoppenserie.

"Ofir Marciano (keeper, red.) is op trainingen goed bij strafschoppen, maar wij hopen het binnen negentig minuten te kunnen beslissen. Het zou ook de minst leuke manier zijn om door te komen. Misschien denk ik daar morgen, als het op die manier tóch gelukt is, anders over."

De wedstrijd tussen Slavia Praag en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Het is nog onduidelijk of Lutsharel Geertruida en Guus Til inzetbaar zijn. Geertruida maakt zijn rentree in de selectie nadat hij enkele wedstrijden heeft gemist en Til viel zondag tegen Heracles geblesseerd uit.