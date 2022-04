Nederland heeft zich kandidaat gesteld om de eindronde van de aankomende editie van de Nations League te organiseren. In totaal hebben vier landen zich aangemeld voor de organisatie van het evenement in 2023.

Naast Nederland hebben ook België, Polen en Wales zich bij de UEFA beschikbaar gesteld voor de organisatie van de eindronde. De Europese voetbalbond wijst de organisatie in januari toe.

De vier geïnteresseerde landen zitten in dezelfde groep in de A-divisie van de komende Nations League-editie, die in juni begint. De groepswinnaar plaatst zich voor het finaletoernooi, samen met de nummers één uit de andere drie groepen van de A-divisie.

Nederland hoopte twee jaar geleden ook al op de organisatie van de Nations League-finales, met de Johan Cruijff ArenA en De Kuip als speellocaties. Daarvoor moest Oranje wel poule A winnen, maar dat lukte niet. Italië won de groep en ging er met de organisatie van de eindronde vandoor.

Bij de eerste editie in 2019 organiseerde Portugal de finales en wist Nederland zich voor de eindronde te plaatsen. Oranje, dat toen onder leiding stond van Ronald Koeman, versloeg Engeland in de halve finale met 3-1. Portugal was daarna in de eindstrijd met 1-0 te sterk.

Mocht Nederland opnieuw erin slagen zich te plaatsen voor de eindronde, dan zal Koeman weer aan het roer staan bij het eindtoernooi. Hij neemt na het WK in Qatar eind dit jaar de leiding bij Oranje over van de zeventigjarige Van Gaal.