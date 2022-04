De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in de Vrouwen Eredivisie wordt op 14 mei in De Kuip afgewerkt. Het is de eerste keer dat de Rotterdamse vrouwen een wedstrijd in het stadion mogen spelen.

Normaal gesproken spelen de vrouwen van Feyenoord hun wedstrijden op Varkenoord, het trainingscomplex van de Rotterdamse club. Daar is ruimte voor ongeveer 2.500 toeschouwers, terwijl De Kuip een capaciteit van 47.500 toeschouwers heeft.

Ook het vrouwenteam van FC Twente mag zich gaan voorbereiden op een wedstrijd in een groot stadion, want de wedstrijd tegen PSV wordt op 13 mei in De Grolsch Veste afgewerkt. Dat stadion biedt plaats aan 30.000 supporters.

De wedstrijden Feyenoord-Ajax en FC Twente-PSV maken deel uit van de 26e en voorlaatste speelronde in de Vrouwen Eredivisie, dus de kans is aanwezig dat de titelstrijd in De Kuip of De Grolsch Veste wordt beslist.

FC Twente gaat na negentien speelronden aan de leiding met 45 punten, 3 meer dan naaste belager Ajax. Daarachter volgen nummer drie Feyenoord (34 punten) en nummer vier PSV (33 punten).

