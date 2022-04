Hoewel Slavia Praag-coach Jindrich Trpisovsky onder de indruk is van Feyenoord, schat hij de kansen gelijk in voor het bereiken van de halve finales van de Conference League. Trpisovsky hoopt dat het thuispubliek donderdag een bepalende factor wordt in het duel met de Rotterdammers.

"We hebben een goede kans. We spelen thuis en zijn slechts één thuisduel verwijderd van de halve finales", zei de 46-jarige Trpisovsky op de persconferentie in de aanloop naar de return tegen de Rotterdammers.

Feyenoord en Slavia Praag hebben weinig geheimen meer voor elkaar, want het wordt de vierde keer dat beide ploegen elkaar dit seizoen treffen. In de groepsfase won Feyenoord in Rotterdam (2-1) en eindigde het duel in Praag in 2-2. Het heenduel in de kwartfinales eindigde eveneens onbeslist: 3-3.

"Feyenoord heeft geweldige kwaliteiten, dat hebben we in eerdere onderlinge wedstrijden allemaal kunnen zien", vervolgde Trpisovsky. "Maar zelfs met die kwaliteiten in gedachten denk ik dat het in eigen huis alsnog fiftyfifty is."

260 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Slavia Praag (3-3)

'Beide teams zullen voorzichtiger beginnen'

Trpisovsky zei dat hij nog altijd niet helemaal bekomen is van het spektakelstuk in De Kuip. "Die wedstrijd had echt alles. Iedereen kon zien dat we aan elkaar gewaagd zijn. Eerst waren zij sterker, maar daarna knokten wij ons terug en werden wij dreigender."

De Slavia-trainer verwacht vanwege de grote belangen dit keer een minder open duel. "Beide teams zullen zich verantwoordelijk opstellen en voorzichtiger beginnen. Het eerste doelpunt zal daardoor vermoedelijk een grote rol spelen."

Slavia Praag-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Feyenoord kan voor het eerst sinds 2002 de halve eindstrijd van een Europees toernooi bereiken, terwijl dat voor Slavia (1996) nog langer geleden is.

