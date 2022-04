Een dag voor de cruciale ontmoeting van PSV tegen Leicester City was trainer Roger Schmidt vooral bezig met de blessure van Olivier Boscagli. Woensdag werd bekend dat de 24-jarige verdediger maanden is uitgeschakeld door een zware knieblessure.

"Het team is erop gebrand donderdag te winnen voor Olivier. Dat moeten we, want zijn blessure is een persoonlijk drama", zei Schmidt daags voor de return met Leicester in de kwartfinales van de Conference League. Het eerste duel in Engeland eindigde vorige week in 0-0.

Naast Boscagli liep ook Noni Madueke tegen RKC een blessure op. De Engelse aanvaller ontbrak dit seizoen al vaker wegens spierproblemen. "Het is een tegenvaller dat we net nu de prijzen verdeeld gaan worden een aantal spelers missen", aldus Schmidt.

"Het liefst bereid ik me met mijn sterkst mogelijke selectie voor op deze wedstrijden. Het mag echter nooit een excuus zijn. Een belangrijke kracht van ons is de breedte van de selectie."

Schmidt hoopt dat publiek verschil kan maken

Schmidt denkt dat het publiek donderdag een doorslaggevende rol kan spelen. Het Philips Stadion is uitverkocht. "De Europese thuiswedstrijden van dit seizoen zijn telkens weer uitgedraaid op prachtige avonden. We kijken er als team erg naar uit om gedragen te worden door de massale steun van onze fans", aldus Schmidt, die een open wedstrijd verwacht.

"Zodra er een doelpunt valt, kan een van de twee teams zich niet langer verschuilen. Onze organisatie zal op orde moeten zijn. Daarnaast moeten onze aanvallende kwaliteiten morgen de doorslag geven. We speelden dit seizoen al meer dan vijftig wedstrijden. Aan ervaring geen gebrek dus."

De wedstrijd tussen PSV en Leicester City begint donderdag om 18.45 uur. Het duel in Eindhoven staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Benoît Bastien.