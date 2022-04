Als het aan Bayern München-directeur Oliver Kahn ligt, speelt topscorer Robert Lewandowski ook volgend seizoen nog bij de Duitse koploper. Berichten over een eventuele transfer naar FC Barcelona noemde hij woensdag "onzin".

Gesprekken over het verlengen van het contract van de Poolse spits zijn volgens de directeur immers nog gaande. Volgens Kahn zit Bayern daar "ontspannen" in.

Met de geruchten over een eventuele transfer kan hij dan ook weinig. "Blijkbaar is er een wedstrijd: wie kan het grootste onzinverhaal over Robert Lewandowski vertellen?", zegt Kahn daarover.

Toen Lewandowski vorige maand werd geconfronteerd met uitspraken van sportief directeur Hasan Salihamidzic, die had gezegd dat Bayern graag zijn contract wilde verlengen, zei de Poolse topspits dit voor het eerst te horen. Sindsdien wordt er in de media veelvuldig gesproken over een mogelijke transfer.

Lewandowski scoorde dinsdagavond tegen Villarreal zijn 47e doelpunt van het seizoen. Voor Bayern was het niet genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Het 1-1-gelijkspel in eigen huis betekende na de 1-0-nederlaag in Spanje een uitschakeling.

