Juist in de beslissende weken van het seizoen zijn Ajax-trainer Erik ten Hag en PSV-coach Roger Schmidt bezig met een nieuwe club. Heeft het naderende vertrek van beide trainers invloed op de spelers van Ajax en PSV, die zondag tegenover elkaar staan in de bekerfinale? "Sommigen zullen denken: laat hem maar lekker weggaan."

Voormalig Oranje-international Adri van Tiggelen had één ding altijd gedaan als hij in de schoenen van Ten Hag en Schmidt had gestaan: hij zou de onderhandelingen met een nieuwe club hebben stilgehouden.

"Want je wil niet aan de spelersgroep laten merken dat je weggaat. Dan kan je ook de grip op de spelers kwijtraken. Ze denken: hij gaat toch weg, waarom moet ik me nog druk om hem maken? Dan nemen ze hem ook niet meer serieus."

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Terwijl Ajax en PSV in de laatste weken van het seizoen strijden om de landstitel en zondag de bekerfinale tussen beide clubs op het programma staat, blijkt zowel Ten Hag als Schmidt onlangs gesprekken te hebben gevoerd met een andere club.

Ten Hag heeft volgens verschillende Britse en Nederlandse media dinsdag een mondeling akkoord met Manchester United bereikt, terwijl hij bij Ajax nog een contract tot medio 2023 heeft.

Een week daarvoor sijpelde via Portugese en Duitse media door dat Schmidt volgend seizoen naar Benfica verkast. De Duitser had al in februari laten weten dat hij komende zomer bij PSV vertrekt.

Ajax-trainer Erik ten Hag is hard op weg naar Manchester United. Ajax-trainer Erik ten Hag is hard op weg naar Manchester United. Foto: ANP

'Waarom mag een trainer niet praten?'

Van Tiggelen kijkt er niet van op dat Ten Hag en Schmidt tijdens het seizoen al bezig zijn met een nieuwe club. "Het hoort er gewoon bij", aldus de Zuid-Hollander, die van 1991 tot 1994 voor PSV speelde en als trainer actief was bij onder meer Sparta en verschillende clubs in het amateurvoetbal.

"Er wordt altijd gezegd dat trainers een voorbeeld moeten stellen. Maar spelers praten ook met andere clubs terwijl ze nog bij Ajax of PSV onder contract staan. Waarom mag een trainer dat niet? Als de club hem graag wil behouden, moet ze daar halverwege het seizoen voor zorgen."

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Er kleven voor een trainer niettemin gevaren aan het aankondigen van een vertrek, zegt Van Tiggelen. Spelers kunnen minder van hem aannemen, met name de reservespelers. "Die zullen nu wel denken: laat hem maar lekker weggaan. Daarom houden trainers het zo lang mogelijk stil, al is dat bijna onmogelijk in de voetballerij."

Volgens oud-international Jan Wouters zijn de spelers niet zo veel bezig met de toekomst van de trainer. "Als speler was ik altijd bezig met de volgende wedstrijd", aldus Wouters, voormalig speler en coach van zowel Ajax als PSV. "Ik dacht niet aan wat er over vier maanden gebeurt."

Ten Hag vertelde vrijdag op zijn persconferentie dat hij niet gelooft dat de vele verhalen over zijn aanstaande aanstelling bij Manchester United zijn spelers hebben afgeleid. "We hebben nog nooit zo goed getraind als afgelopen week", zei hij. Ook bij PSV is geen sprake van afleiding, meent Schmidt. "Ik denk dat ik en de ploeg de afgelopen weken hebben laten zien dat we volledig gefocust zijn."

Roger Schmidt kondigde in februari al zijn vertrek bij PSV aan. Roger Schmidt kondigde in februari al zijn vertrek bij PSV aan. Foto: Pro Shots

'Je wil met een kampioenschap vertrekken'

Van Tiggelen en Wouters zijn ervan overtuigd dat de gesprekken met andere clubs geen invloed hebben op Ten Hag en Schmidt zelf. Volgens Van Tiggelen zullen beide coaches alleen maar gemotiveerder uit de onderhandelingen komen.

"Je wil het seizoen goed afsluiten en met een kampioenschap vertrekken. Zeker als je bij een topclub als Ajax of PSV zit. Het zal geen invloed hebben op de bekerfinale of de titelstrijd. Als je in de bekerfinale staat, wil je die gewoon winnen. Het is ook goed voor je eigen palmares."

Wouters vindt Ten Hag en Schmidt daarnaast te professioneel om er met de pet naar te gooien. "Ik geloof niet dat ze dit in hun hoofd een rol gaan laten spelen. Daarvoor zijn ze beiden te veel met hun clubs bezig."

En uiteindelijk moet de rol van de trainer niet overschat worden, zegt Van Tiggelen. "Ik heb weleens alles gegeven voor een trainer omdat ik een goede klik met hem had. Maar zelfs als dat niet het geval was: je voetbalt nog altijd voor jezelf. Het moet toch niet uitmaken of Pietje, Jantje of Klaasje voor de groep staat? Je wil toch winnen, zeker als het finales zijn?"

De bekerfinale tussen PSV en Ajax wordt zondag om 18.00 uur gespeeld in De Kuip in Rotterdam en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Ajax wist de laatste twee keer beslag te leggen op de 'dennenappel'. Voor PSV is het de eerste bekerfinale sinds 2013.