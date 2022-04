PSV kan de rest van dit seizoen en zeer waarschijnlijk ook een deel van volgend seizoen niet beschikken over Olivier Boscagli. De Franse verdediger heeft een zware knieblessure, moet geopereerd worden en moet maanden herstellen.

Boscagli liep zijn blessure zondag op bij een ogenschijnlijk onschuldige beweging tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, die PSV met 2-0 won. Hij moest zich ongeveer een kwartier voor tijd laten wisselen.

De blessure van de 24-jarige Boscagli is een tegenvaller voor PSV. De geboren Monegask had sinds vorig seizoen een basisplaats bij de Eindhovenaren. Dit seizoen stond de teller op 46 wedstrijden en vier doelpunten in alle competities.

Boscagli maakte in de zomer van 2019 de overstap van OGC Nice naar PSV, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. Eerder speelde hij in eigen land een seizoen voor Nîmes Olympique, dat hem van Nice huurde.

Mist PSV ook Madueke tegen Leicester en Ajax?

PSV is nog in de race voor drie prijzen. De ploeg van trainer Roger Schmidt staat achter Ajax tweede in de Eredivisie, staat zondag tegenover de Amsterdammers in de bekerfinale en hoopt donderdag ten koste van Leicester City de halve finales van de Conference League te halen.

De thuiswedstrijd tegen Leicester begint donderdag om 18.45 uur. Het heenduel op Engelse bodem eindigde vorige week in 0-0. De bekerfinale tegen Ajax wordt traditiegetrouw in De Kuip gespeeld en begint zondag om 18.00 uur.

In die twee belangrijke wedstrijden moet PSV naast Boscagli vermoedelijk ook Noni Madueke missen. De aanvaller viel eveneens uit tegen RKC. Phillipp Mwene en Ryan Thomas zijn al langer geblesseerd.