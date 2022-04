De UEFA heeft woensdag het beroep van de Noorse club Bodø/Glimt tegen de schorsing van hoofdtrainer Kjetil Knutsen afgewezen. De 53-jarige Knutsen was donderdag bij de Conference League-wedstrijd tegen AS Roma betrokken bij een vechtpartij.

Knutsen zou hebben gevochten met Nuno Santos, de keeperstrainer van AS Roma. De UEFA besloot beiden voorlopig te schorsen, tot de tuchtcommissie de zaak heeft uitgezocht. Het "verraste en geschokte" Bodø/Glimt besloot direct beroep aan te tekenen.

De Noorse club heeft vorige week bij de politie aangifte gedaan tegen Santos. Volgens Bodø/Glimt heeft hij Knutsen na afloop aangevallen in de spelerstunnel, nadat de Portugese keeperstrainer uit de staf van hoofdcoach Jośe Mourinho tijdens de wedstrijd al van alles zou hebben geroepen naar de Noorse bank. De Italianen spraken dat tegen.

Bodø/Glimt was donderdag voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor Roma: 2-1. In de groepsfase haalden de Noren, die in de achtste finales AZ uitschakelden, nog met 6-1 uit.

De return in de kwartfinale tegen Roma staat donderdag op het programma in de Italiaanse hoofdstad. De winnaar van het tweeluik speelt mogelijk tegen PSV, mits de Eindhovenaren erin slagen om Leicester City uit te schakelen.

170 Bekijk de samenvatting van FK Bodø/Glimt-AS Roma (2-1)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Conference League