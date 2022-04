Memphis Depay kan donderdag tegen Eintracht Frankfurt weer meedoen bij FC Barcelona. De aanvaller van Oranje is hersteld van een dijbeenverrekking, die hem in de laatste twee wedstrijden aan de kant hield.

Memphis miste vorige week het heenduel met Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League, dat in 1-1 eindigde. Zondag bleef hij ook aan de kant tijdens de uitwedstrijd tegen Levante in La Liga, toen Barcelona dankzij Luuk de Jong ternauwernood met 2-3 won.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat de 28-jarige Memphis een aantal wedstrijden van Barcelona aan zich voorbij moest laten gaan. Hij kampte ook al met blessures aan zijn hamstring en achillespees.

Naast Memphis is ook Sergiño Dest terug in de Barcelona-selectie. De voormalige rechtsback van Ajax ontbrak tijdens de laatste vier wedstrijden van de Spaanse topclub, eveneens wegens een blessure.

FC Barcelona-Eintracht Frankfurt in Camp Nou begint donderdag om 21.00 uur. Atalanta-RB Leipzig, Olympique Lyon-West Ham United en Rangers FC-SC Braga zijn de overige affiches in de kwartfinales van de Europa League.

In de competitie is Barcelona in de afgelopen weken opgeklommen naar de tweede plaats, al is de achterstand op koploper Real Madrid met twaalf punten groot.

