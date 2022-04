Lutsharel Geertruida is woensdag door Feyenoord-trainer Arne Slot opgenomen in de selectie voor het kwartfinaleduel met Slavia Praag in de Conference League. De 21-jarige verdediger ontbrak in de laatste drie wedstrijden door een blessure.

Naast Geertruida zijn ook de jongelingen Mimeirhel Benita (18) en Sem Valk (20) in het vliegtuig naar Tsjechië gestapt. Cole Bassett (niet speelgerechtigd) en Philippe Sandler (niet wedstrijdfit) reizen ook naar Praag, maar zijn beiden niet inzetbaar.

Ook Guus Til maakt deel uit van de 22-koppige selectie. De middenvelder werd zondag tijdens het duel met Heracles (4-1-winst) nog gewisseld wegens een lichte blessure, maar lijkt donderdag dus gewoon in actie te kunnen komen.

Feyenoord speelde vorige week in De Kuip met 3-3 gelijk tegen Slavia Praag, de koploper van de Tsjechische competitie. De Rotterdammers kwamen door een goal van Orkun Kökçü in de 86e minuut op voorsprong, maar gaven de zege diep in blessuretijd nog weg.

Ook PSV komt donderdag in actie in de kwartfinales van de Conference League. De Eindhovenaren speelden een week geleden met 0-0 gelijk op bezoek bij Leicester City.

Slavia Praag-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin.

