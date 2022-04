Damaris Egurrola heeft zichzelf verbaasd door dinsdag twee keer te scoren in de oefeninterland tegen Zuid-Afrika (5-1). Voor de dochter van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder waren het de eerste doelpunten voor de Oranjevrouwen, nadat de middenvelder vrijdag tegen Cyprus haar interlanddebuut had gemaakt.

"Vrijdag was een speciale dag, maar dit is ook geweldig", zei Egurrola na afloop van het duel met Zuid-Afrika tegen de NOS. "Ik ben het niet gewend om te scoren. Ik zei ook tegen de meiden: raak er maar niet aan gewend, want ik ben geen doelpuntenmaker. Maar het is heel mooi. Ik ben er erg blij mee."

De 22-jarige Egurrola kwam in de 64e minuut binnen de lijnen en maakte tien minuten na haar invalbeurt de 4-1 voor Nederland, met een kopbal uit een voorzet van Esmee Brugts. In de blessuretijd zorgde ze voor de 5-1-eindstand door in de rebound van een afgeslagen vrije trap toe te slaan.

Daarmee verdubbelde Egurrola bijna haar doelpuntentotaal in de afgelopen twee jaar. Dit seizoen scoorde ze bij haar club Olympique Lyon drie keer in de competitie. Daarvoor was ze op 22 februari 2020 bij Athletic Club voor het laatst trefzeker.

Egurrola hield sowieso een goed gevoel over aan de wedstrijd tegen Zuid-Afrika, waarin Oranje bij rust met 3-1 leidde. "Het was een goede wedstrijd. Er zat ook een goede energie in de ploeg. Het was een vriendschappelijke wedstrijd, maar het was erg intens. Daarom was het een goede voorbereidingswedstrijd voor het EK van komende zomer."

"Het maakt nu niet uit wat het resultaat is", vervolgde Egurrola. "Het is belangrijk om te scoren, maar het gaat vooral om ons gevoel over de wedstrijd omdat het EK dichtbij is. We hebben een geweldig team en moeten op deze voet verder. We hoeven niet veel te verbeteren. We doen het erg goed."

Janssen kritisch op verdediging en Parsons

Dominique Janssen was een stuk kritischer op het spel van Nederland. Vooral na rust dwongen de Oranjevrouwen weinig af, terwijl ze de hele wedstrijd geen grip kregen op de snelle spits Thembi Kgatlana. De Zuid-Afrikaanse maakte in de counter zelfs verrassend de 1-1 voor de nummer 57 van de FIFA-ranglijst.

"We hebben allemaal gezien dat het veel beter kan", zei Janssen tegen ESPN. "Ik neem de verantwoordelijkheid daarvoor op me. Ik wil het achterin neerzetten en ervoor zorgen dat ze er niet doorheen komen. Dit zijn leermomenten op weg naar het EK. Dat dit een oefeninterland is, mag daarvoor geen excuus zijn. We hebben tegen elkaar gezegd dat deze wedstrijden net zo belangrijk zijn als kwalificatieduels."

Ook bondscoach Mark Parsons ziet verbeterpunten. "Zuid-Afrika was een taaie tegenstander. Ik ben blij dat ze gekomen zijn, want ze deden ons pijn in de counter. We hebben wat lessen geleerd in de eerste helft, want we waren niet perfect. Het mag niet gebeuren dat ze zo vaak in onze zestienmeter komen."

Volgens Janssen is Nederland zoekende in de verdediging, wat versterkt wordt door de vele wisselingen achterin. Nu speelde Lynn Wilms en niet Caitlin Dijkstra als rechtsachter. "Ik vind het frustrerend dat je centraal speelt en dan weer naar de backpositie moet", aldus Janssen. "Dat weet de trainer ook. Ik snap wel dat ze willen zoeken, maar we moeten wel een bepaalde structuur hebben en van daaruit doorpakken. We moeten voor 100 procent voor een speelwijze gaan."

Parsons snapt de kritiek van Janssen, maar stelt andere prioriteiten. "Als we naar de spelers luisteren, hebben we negen aanvallende middenvelders. Spelers vinden het leuk om over hun positie te praten, maar voor ons draait het om de verbinding met elkaar. De jonge spelers laten zich zien. Ik heb wat hoofpijndossiers richting juni, als we ons gaan voorbereiden op het EK, maar dat is alleen maar goed."