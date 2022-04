De Oranjevrouwen hebben dinsdag de oefeninterland tegen Zuid-Afrika overtuigend gewonnen. Mede door twee doelpunten van Damaris Egurrola was Nederland in een matig gevuld Cars Jeans Stadion in Den Haag met 5-1 te sterk voor de nummer 57 van de FIFA-ranglijst.

Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Mark Parsons al met 3-1. Met een fraai afstandsschot van zo'n 25 meter opende Jackie Groenen na twaalf minuten spelen de score. Zuid-Afrika kwam uit een countergoal van Thembi Kgatlana verrassend op 1-1, maar vervolgens nam Nederland via Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema weer afstand van de Zuid-Afrikanen.

Na rust dwong het matte Nederland weinig af en ontsnapte het aan een aansluitingstreffer, toen Zuid-Afrika een strafschop miste. In de slotfase maakte aanwinst Egurrola haar eerste twee interlanddoelpunten. Vier dagen na haar interlanddebuut tegen Cyprus (12-0) maakte de in de VS geboren dochter van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder de 4-1 (kopbal) en de 5-1 (intikker).

De oefeninterland tegen Zuid-Afrika kwam voor de Oranjevrouwen in de plaats van de wedstrijd tegen Belarus in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De KNVB weigert te spelen tegen Belarus, omdat het land betrokken is bij de Russische inval van Oekraïne. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de boycot van Nederland zijn. De UEFA heeft daarover nog niets gecommuniceerd.

In het slechtste geval krijgen de Oranjevrouwen een reglementaire nederlaag opgelegd, waardoor Nederland zo goed als zeker directe plaatsing voor het WK misloopt. IJsland won dinsdag met 0-1 van Tsjechië en nam daardoor de koppositie in groep C over van de ploeg van Parsons. Met nog twee duels te spelen heeft IJsland één punt meer dan Nederland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. De nummer twee is veroordeeld tot de play-offs.

De Oranjevrouwen komen volgende maand pas weer bij elkaar. Dan start de voorbereiding op het EK, dat in juli wordt gehouden in Engeland. Oranje oefent op 24 juni, ruim twee weken voor de eerste groepswedstrijd, tegen het gastland dat onder leiding staat van voormalig bondscoach Sarina Wiegman. Het schema wordt de komende weken verder ingevuld.

Stand in groep C van WK-kwalificatie 1. IJsland 6-15 (+17)

2. Nederland 6-14 (+24)

3. Tsjechië 5-5 (+3)

4. Belarus 4-4 (-4)

5. Cyprus 7-1 (-40)

Jackie Groenen maakte op fraaie wijze het openingsdoelpunt in Den Haag. Jackie Groenen maakte op fraaie wijze het openingsdoelpunt in Den Haag. Foto: Pro Shots

Zuid-Afrika maakt verrassend 1-1

Met Kayleigh van Dooren (als vervanger van de afwezige Jill Roord) en Lynn Wilms (ten faveure van de gepasseerde Caitlin Dijkstra) aan de aftrap begon Nederland zoals verwacht dominant aan het duel met Zuid-Afrika. In de counter bleken de bezoekers echter een stuk gevaarlijker dan gedacht. Vooral de snelle spits Kgatlana was ongrijpbaar voor de Nederlandse defensie.

Na een gekeerde schuiver van Miedema was het na twaalf minuten op wonderschone wijze raak voor Nederland. Groenen haalde uit van zo'n 25 meter en de inzet van de middenvelder van Manchester United belandde via de onderkant van de lat in het dak van het doel: 1-0.

Nederland dicteerde het spel, maar Zuid-Afrika kwam in de 25e minuut verrassend op 1-1. Aniek Nouwen liet zich op snelheid aftroeven door Kgatlana en zag de aanvoerder van de nummer 57 van de wereldranglijst de bal koelbloedig achter Van Veenendaal schuiven.

Zuid-Afrika kon maar vijf minuten genieten van de gelijkmaker. Beerensteyn tikte een voorzet van Marisa Olislagers met een knappe beweging met haar linkervoet fraai in de verre hoek. Na een combinatie met Victoria Pelova maakte Miedema er niet veel later ook nog 3-1 van. Voor de topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen was het de 92e treffer in 108 interlands.

Zuid-Afrika kwam via Thembi Kgatlana verrassend langszij. Zuid-Afrika kwam via Thembi Kgatlana verrassend langszij. Foto: Pro Shots

Egurrola scoort tien minuten na invalbeurt

Parsons bracht in de rust aanvallers Esmee Brugts en Romee Leuchter binnen de lijnen, maar zij kwamen amper in het spel voor. Een plichtmatig spelend Nederland dwong weinig af in de tweede helft en liet de teugels vieren.

In de 49e minuut leek de spanning in de wedstrijd terug te keren toen Zuid-Afrika mocht aanleggen voor een strafschop, na een lichte overtreding van Groenen. Matlou pakte het cadeautje van scheidsrechter María Dolores Martínez Madrona niet uit. Keeper Van Veenendaal kon de slappe inzet in de rechterhoek eenvoudig pakken.

Een van de spaarzame aanvallen van de Oranjevrouwen in de tweede helft leverde een kwartier voor tijd de 4-1 op. De net ingevallen Egurrola knikte een afgemeten voorzet van Brugts eenvoudig tegen de touwen, waarna ze in de blessuretijd in de rebound van een afgeslagen vrije trap toesloeg. Daardoor won Nederland de ingelaste oefeninterland tegen Zuid-Afrika alsnog met een ruime marge.