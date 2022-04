Guus Hiddink (75) gaat mogelijk weer aan de slag op Curaçao. Volgens een woordvoerder van de Curaçaose voetbalbond FFK zijn gesprekken over een functie als technisch directeur in de afrondende fase.

Tussen 2020 en 2021 was Hiddink actief als bondscoach en technisch directeur van Curaçao. Hij kon in 2021 zijn functies enige tijd niet uitvoeren, omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus, waarna Patrick Kluivert interim-bondscoach werd.

Hiddink slaagde er als bondscoach van Curaçao niet in om zich te plaatsen voor het WK in Qatar, dat eind dit jaar wordt gehouden. In onderling overleg besloot hij vervolgens zijn nog lopende contract niet af te maken.

De komst van Hiddink in 2020 leidde tot ruzie met toenmalig bondscoach Remko Bicentini uit Nijmegen, die tegen zijn zin moest vertrekken. Bicentini gaat overigens wel naar Qatar, als assistent-bondscoach van Canada.

Afgelopen zomer kon Curaçao niet meedoen aan de Gold Cup wegens een corona-uitbraak in de selectie.

Hiddink kondigde vorig jaar september aan dat zijn trainerscarrière voorbij is, maar hij verduidelijkte later dat hij nog wel openstond voor een (andere) functie in de voetbalwereld.