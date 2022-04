De IJslandse voetbalsters hebben dinsdag een belangrijke zege geboekt in de WK-kwalificatiegroep van Nederland. De grote concurrent van de Oranjevrouwen won met 0-1 van Tsjechië en is weer de koploper van poule C.

De IJslandse middenvelder Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir maakte tien minuten voor rust de enige treffer in Teplice. De Oranjevrouwen wisten in deze kwalificatiereeks niet te winnen van Tsjechië (1-1 thuis, 2-2 uit).

IJsland heeft vijftien punten na zes van de acht wedstrijden, één punt meer dan nummer twee Nederland. De twee ploegen spelen op 6 september in de laatste speelronde van de groepsfase tegen elkaar in Nederland.

Dat duel zou beslissend kunnen zijn voor het enige rechtstreekse ticket voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland, al moeten de Oranjevrouwen eerst afwachten wat de UEFA beslist over de kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Belarus.

Kan IJsland voor duel met Oranje al zeker zijn van WK?

De KNVB besloot vanwege de oorlog in Oekraïne om de Nederlandse voetbalsters dinsdag niet tegen Belarus te laten voetballen. In het slechtste geval worden de Oranjevrouwen bestraft met een reglementaire nederlaag voor het niet spelen van dat duel.

Als dat gebeurt, kan IJsland op 2 september met een thuiszege op Belarus al een WK-ticket veiligstellen. De IJslandse vrouwen wonnen afgelopen donderdag in de Servische hoofdstad Belgrado met 0-5 van Belarus.

De UEFA heeft tot op heden nog niets gecommuniceerd over de weigering van Nederland om te spelen tegen Belarus of een mogelijke sanctie.

De nummers twee van de Europese WK-kwalificatiereeks zijn veroordeeld tot de play-offs, waarin negen teams om twee tickets strijden.