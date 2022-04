De benefietwedstrijd die Feyenoord in maart tegen RKC Waalwijk speelde heeft iets meer dan 100.000 euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor steun aan Oekraïense vluchtelingen.

De opbrengst kwam niet alleen uit de kaartverkoop, maar ook uit onder meer een speciale sms-actie. Daarnaast werden de wedstrijdshirts geveild. Het duel eindigde in 3-3.

"Een schitterende opbrengst", zegt Ton Strooband, manager maatschappelijke zaken en bestuurder van de Feyenoord Foundation, op de clubsite.

"Dat we mede dankzij de gulle bijdrages van onze supporters meer dan 1 ton inzamelen voor de ontheemde slachtoffers van de oorlog in Oekraïne is natuurlijk ongelofelijk. Die maatschappelijke betrokkenheid is wat ons betreft de echte kracht van Feyenoord."

De benefietwedstrijd werd op 23 maart afgewerkt in De Kuip. Hoewel dat tijdens de interlandperiode gebeurde, gaf Feyenoord-trainer Arne Slot veel spelers uit zijn hoofdmacht speeltijd.

De doelpunten van Feyenoord werden gemaakt door Bryan Linssen (twee) en Noah Naujoks. Iliass Bel Hassani, Roy Kuijpers en Melle Meulensteen waren trefzeker namens de bezoekers uit Waalwijk.