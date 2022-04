LIVE: Nederland-Zuid Afrika 0-0

Spitse speelt 199e interland

Van Dooren in de basis; Roord ontbreekt

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Vanavond spelen de Oranjevrouwen in het stadion van ADO Den Haag vriendschappelijk tegen Zuid-Afrika. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen!