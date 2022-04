Hoewel Jürgen Klopp met Liverpool nog in de race is voor vier prijzen, verwacht de trainer niet dat het zijn club gaat lukken om dit seizoen de zogenoemde quadruple te pakken. Volgens de Duitser is dat door het speelschema in Engeland onmogelijk.

"Je kan niet voor vier trofeeën gaan. Gelukkig zijn we wel goed genoeg om in alle competities lang mee te doen", zei Klopp dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Benfica op woensdag.

Liverpool won vorige week in Lissabon met 1-3 en is dus al bijna zeker van de halve finales. De ploeg heeft met de League Cup de eerste prijs van het seizoen al te pakken. Daarnaast speelt Liverpool komend weekend de halve finale van de FA Cup tegen Manchester City, waarmee het ook verwikkeld is in een strijd om de landstitel.

Volgens Klopp is het belachelijk dat zijn ploeg na wedstrijden in de Champions League zo weinig rust wordt gegund. "We spelen zaterdag al de FA Cup-wedstrijd tegen City en daarna binnen een week ook nog tegen Manchester United en Everton in de Premier League."

"Het schema wordt gemaakt door mensen die weten dat Liverpool hot is op dit moment. Ik weet dat ik boos ben, maar het is gewoon niet oké."

160 Bekijk de samenvatting Benfica-Liverpool (1-3)

'Denk dat het simpelweg niet kan'

De woede van Klopp richt zich vooral op de Premier League en zendgemachtigde BT Sport. Zo zou Liverpool bij het bereiken van de halve finales van de Champions League in dezelfde week op zaterdagmiddag om 12.30 uur al een uitwedstrijd tegen Newcastle United moeten afwerken.

"Het voelt of er een spaak in onze wielen wordt gestoken. Daarom heeft ook nog nooit een club de quadruple gewonnen. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk. Ik denk dat het simpelweg niet kan."

Ondanks zijn ergernis doet Klopp zijn best om niet te ver vooruit te kijken. "Hoe kan ik nu al denken aan het winnen van de Champions League? We proberen gewoon zo lang mogelijk in alle competities te blijven. Tegen Benfica hebben we een goede uitgangspositie."

Bekijk hier het programma in de Champions League