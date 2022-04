Zakaria Labyad heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De 29-jarige middenvelder liep vorige week tijdens een training ernstig letsel aan zijn rechterknie op en zal dit seizoen niet meer in actie komen, meldt de club dinsdag.

Ajax maakte eerder al bekend dat het contract van Labyad, dat loopt tot 30 juni 2022, niet zal worden verlengd.

"Ik word binnenkort geopereerd en daarna ga ik hard werken aan mijn herstel. Ik hoop zo spoedig mogelijk weer terug te keren op de velden", aldus Labyad op de clubsite.

De zesvoudig Marokkaans international kwam in de zomer van 2018 op voorspraak van trainer Erik ten Hag over van FC Utrecht, maar wist nooit een basisplaats te veroveren bij Ajax. Hij kwam dit seizoen tot slechts twee invalbeurten in het eerste elftal.

In totaal speelde hij 54 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij dertien keer scoorde. In het verleden kwam hij behalve voor Ajax en FC Utrecht uit voor PSV, Sporting CP, Vitesse en Fulham.

Het is nog niet bekend waar Labyad volgend seizoen speelt.