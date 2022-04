Kayleigh van Dooren vervangt Jill Roord dinsdag bij de Oranjevrouwen voor de oefeninterland tegen Zuid-Afrika. Voor de middenvelder van FC Twente is het pas haar derde interland. Ook Lynn Wilms heeft een basisplaats.

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Wilms, Nouwen, Janssen, Olislagers; Groenen, Van Dooren, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Pelova.

Verder houdt bondscoach Mark Parsons vast aan dezelfde spelers die afgelopen vrijdag in Groningen met 12-0 wonnen van Cyprus in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Met die twaalf treffers evenaarden de Oranjevrouwen hun grootste overwinning aller tijden.

Na afloop van het recordduel verliet Roord het trainingskamp. De middenvelder, die drie keer trefzeker was tegen Cyprus, moest een verstandskies laten trekken. Dat besluit was voorafgaand aan het trainingskamp al genomen.

De 22-jarige Van Dooren speelde vrijdag twaalf minuten voor de Oranjevrouwen, als vervanger van Vivianne Miedema. Een kleine twee maanden geleden maakte de speler van Eredivisie-koploper FC Twente in de oefeninterland tegen Finland haar interlanddebuut. Toen maakte ze de negentig minuten vol.

Zestienvoudig international Wilms speelt in de plaats van Caitlin Dijkstra, die de afgelopen interlands de vaste rechtsback bij de Oranjevrouwen was. Tegen Cyprus maakte VfL Wolfsburg-verdediger Wilms haar rentree bij Nederland nadat ze maandenlang uit de roulatie was door een rugblessure. Ze speelde acht minuten in Groningen.

De basisplaats voor Van Dooren betekent dat de Spaans-Nederlandse Damaris Egurrola op de bank begint. De middenvelder maakte tegen Cyprus haar interlanddebuut. Achter Van Dooren houdt Parsons op het middenveld vast aan de vertrouwde tandem Sherida Spitse-Jackie Groenen.

Oefeninterland in de plaats van duel met Belarus

Aanvankelijk zouden de Oranjevrouwen dinsdag in de WK-kwalificatiereeks tegen Belarus uitkomen, maar de KNVB schrapte dat duel vorige maand. Vanwege de betrokkenheid bij de Russische inval van Oekraïne weigert de KNVB al zijn vertegenwoordigende elftallen tegen Belarus te laten spelen. De KNVB is de enige bond in Europa die Belarus om die reden boycot.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de boycot voor de Oranjevrouwen heeft. De UEFA heeft nog niets gecommuniceerd daarover. In het slechtste geval krijgt de ploeg van bondscoach Parsons een reglementaire nederlaag opgelegd, waardoor Nederland directe plaatsing voor het WK dreigt mis te lopen.

Nederland-Zuid-Afrika begint woensdag om 18.45 uur in het Cars Jeans Stadion in Den Haag en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter María Dolores Martínez Madrona. Zuid-Afrika is de nummer 57 van de FIFA-ranglijst. Het land maakte drie jaar geleden in Frankrijk zijn WK-debuut. Toen werden de Zuid-Afrikanen in de groepsfase kansloos uitgeschakeld.