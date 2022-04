De voorzitters Andrea Agnelli van Juventus (foto) en Aurelio De Laurentiis van Napoli hangt een lange straf boven het hoofd vanwege mogelijke fraude bij transfers. Aanklagers van de Italiaanse voetbalbond FIGC willen Agnelli voor een jaar schorsen en De Laurentiis voor elf maanden.

In totaal moeten elf clubs en 61 personen uit het Italiaanse clubvoetbal zich verantwoorden voor de tuchtcommissie, omdat zij volgens de Italiaanse bond hebben "gerommeld met de transferwaardes van spelers, om zo in financieel opzicht de balans op orde te krijgen".

Tegen voormalig technisch directeur van Juventus Fabio Paratici, die nu in dienst is van Tottenham Hotspur, is zestien maanden en tien dagen schorsing geëist.

Ook zijn opvolger bij Juventus, Federico Cherubini, en vicevoorzitter Pavel Nedved behoren tot de verdachten. Dat geldt ook voor algemeen directeur Maurizio Arrivabene, voormalig teambaas van Formule 1-team Ferrari.

Bij de opening van het proces achter gesloten deuren vroeg de aanklager om een schorsing voor een tiental Juventus-bestuurders. Tegen de club uit Turijn, waar Oranje-international Matthijs de Ligt speelt, werd ook een boete van 800.000 euro geëist. Voor Napoli dreigt een boete van 392.000 euro.

Ook Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis hangt een lange celstraf boven het hoofd. Ook Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis hangt een lange celstraf boven het hoofd. Foto: ANP

Bekijk hier de stand en het programma in de Serie A