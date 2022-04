Captain Fernandinho heeft dinsdag tot verrassing van zijn trainer Josep Guardiola aangekondigd Manchester City na dit seizoen te gaan verlaten. De 36-jarige Braziliaan vertelde op de persconferentie in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen.

Fernandinho staat al negen jaar onder contract bij City en werd met de ploeg vier keer kampioen in de Premier League. Hoewel hij de eerste aanvoerder is, heeft hij geen basisplaats meer en krijgt hij slechts af en toe speeltijd.

"Ik wil vaker spelen en daarom ga ik terug naar Brazilië. Ik heb deze beslissing genomen met mijn familie", zei Fernandinho.

Guardiola reageerde verrast toen hij even later met het nieuws werd geconfronteerd. "Jullie vertellen me iets nieuws, ik wist dat niet", zei de trainer tegen de aanwezige pers. "Ik moet nog met Fernandinho praten, dat doen we aan het einde van het seizoen. We zien dan wel wat er gebeurt."

162 Bekijk de samenvatting Manchester City-Atlético Madrid (1-0)

'Ik snap het als hij weg wil'

Volgens Guardiola is Fernandinho belangrijk voor de club en mede daarom wil de trainer graag dat hij blijft. "Hij speelde al bij City toen ik hier kwam. Hij is een ongelooflijke voetballer, die zoveel prijzen heeft gepakt en ook achter de schermen veel belangrijk werk doet."

Aan de andere kant heeft Guardiola begrip voor de vertrekwens van Fernandinho. "Ik snap het als hij weg wil. Dat geldt voor iedereen die niet tevreden is. Als je weg wil, zoek een andere club en ga", zei Guardiola.

City, de koploper van de Premier League, won een week geleden thuis met 1-0 van Atlétcio en heeft daarmee een goede uitgangspositie voor een plek in de halve finales van de Champions League. De return in Wanda Metropolitano begint woensdag om 21.00 uur.