NEC-aanvaller Ali Akman heeft een schorsing van drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) gekregen voor de rode kaart die hij zaterdag kreeg in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-2).

De negentienjarige Turk werd in de 58e minuut weggestuurd na een grove charge op de enkel van FC Twente-middenvelder Michal Sadílek. Scheidsrechter Dennis Higler trok rood nadat hij door de VAR naar het scherm langs het veld was gedirigeerd.

Door zijn schorsing mist Akman de thuiswedstrijd tegen Ajax (zaterdag 23 april, 16.30 uur) en het uitduel met FC Utrecht op vrijdag 29 april (aftrap 20.00 uur). Hij kan op 8 mei in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles zijn rentree maken.

Akman, die verantwoordelijk was voor de derde rode kaart van NEC in 2022, is samen met Jonathan Okita clubtopscorer van NEC. De van Eintracht Frankfurt gehuurde spits scoorde zes keer in 25 competitiewedstrijden.

NEC hoopt in het restant van het seizoen nog een plek in de play-offs voor Europees voetbal veilig te stellen. De ploeg van trainer Rogier Meijer staat momenteel op de tiende plek, met een achterstand van één punt op nummer acht FC Groningen.

Als bekerfinalisten Ajax en PSV in de top twee van de Eredivisie eindigen - dat is zo goed als zeker - plaatsen de nummers vijf tot en met acht zich voor de play-offs.