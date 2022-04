De Colombiaanse oud-topvoetballer Freddy Rincón vecht na een auto-ongeluk voor zijn leven. De 55-jarige oud-speler van onder meer Real Madrid en Napoli werd maandag met zijn auto aangereden door een bus en ligt met ernstig hoofdletsel op de intensive care.

Volgens het ziekenhuis waar Rincón werd opgenomen, verkeert hij in "kritieke toestand". Rincón werd vrijwel direct geopereerd.

Naast de 84-voudig international raakten nog vier inzittenden van de auto gewond, net als de chauffeur van de bus waarmee Rincón crashte. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat.

In 2013 was Rincón ook al betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, toen de vrachtwagen waarin hij reed kantelde op een natte weg. Destijds moest hij geopereerd worden aan meerdere fracturen en liep hij een hoofdwond op.

Rincón speelde op drie WK's

Rincón speelde met het Colombiaanse elftal onder meer de WK's van 1990, 1994 en 1998 en maakte deel uit van een bijzondere generatie met ook spelers als Faustino Asprilla en Carlos Valderrama.

Hij was in het seizoen 1995/1996 actief voor Real Madrid. Een seizoen eerder speelde Rincón met Napoli in de Serie A. Dat was zijn enige andere Europese club.

Behalve in Europa was Rincón buiten Colombia actief in Brazilië. Met Corinthians won hij in 2000 de eerste wereldtitel voor clubteams in de historie van die club.