Sergio Ramos vierde onlangs zijn 36e verjaardag, maar de verdediger van Paris Saint-Germain denkt nog lang niet aan stoppen. De door blessures geplaagde Spanjaard zegt nog vier of vijf jaar door te willen op het hoogste niveau.

"Ik heb vorig jaar voor twee seizoenen getekend bij Paris Saint-Germain en we gaan proberen daar drie jaar van te maken. En dan zien we het wel. Ik wil graag nog vier, vijf jaar op topniveau spelen voordat ik wat anders ga doen", zegt Ramos in gesprek met Prime Video.

De verwachtingen waren hooggespannen toen de routinier in de zomer van 2021 Real Madrid na zestien jaar voor Paris Saint-Germain verliet, maar het is een understatement om te zeggen dat het eerste seizoen van Ramos in Parijs teleurstellend verloopt.

Door een slepende kuitblessure speelde Ramos nog maar zeven officiële wedstrijden voor PSG, waarvan vier als basisspeler. Hij maakte zaterdagavond in het uitduel met Clermont Foot (1-6) voor het eerst sinds januari de negentig minuten vol.

Ramos, die met Paris Saint-Germain dit seizoen afstevent op de landstitel, hoopt dat zijn lichaam ook meewerkt met zijn ambitie om nog enkele jaren door te gaan. "Zolang ik het fysiek volhoud, kan ik gefocust blijven."

Bij Real Madrid won Ramos al alles wat er te winnen valt. De verdediger veroverde onder meer vijf landstitels en won vier keer de Champions League met de 'Koninklijke'. Ramos werd in 2010 wereldkampioen en won twee keer het EK met het Spaanse elftal.