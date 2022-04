Door de 1-0-nederlaag van vorige week moet Bayern München dinsdagavond hoe dan ook winnen van Villarreal om de halve finales van de Champions League te bereiken. 'Der Rekordmeister' is de laatste tijd verre van onfeilbaar, maar trainer Julian Nagelsmann verwacht juist door de druk een goed optreden van zijn ploeg.

"Dit seizoen hebben we vaker wedstrijden onder druk gespeeld en toen lieten we het altijd zien. Dat zal dinsdag ook zo moeten zijn. Het is duidelijk dat we moeten", zei de 34-jarige Nagelsmann maandag op zijn persconferentie voor de return in München.

"Bij een club die zo veel titels heeft gewonnen en zo veel succesvolle jaren heeft gekend, hebben spelers soms een bepaalde stimulans of druk nodig om een speciale prestatie neer te zetten. Diamanten worden ook onder hoge druk gevormd. Hopelijk volgt straks een glanzende wedstrijd van ons."

In de eerste ontmoeting met Villarreal speelde Bayern ondermaats en mocht de Bundesliga-club van geluk spreken dat de Spanjaarden slechts één keer toesloegen. Arnaut Danjuma tekende al in de achtste minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

'We zullen niet twee keer op rij slecht spelen'

Drie dagen later maakte Bayern München ook geen geweldige indruk in de Bundesliga-wedstrijd tegen FC Augsburg, maar door een late penalty van Robert Lewandowski voorkwam de koploper puntenverlies. Nagelsmann is niet bang dat zijn ploeg dinsdagavond weer tegenvalt.

"Wat me vertrouwen geeft, is dat we vorige week een heel slechte wedstrijd speelden en dat Villarreal op zijn best was. Ik geloof er niet in dat we twee keer op rij slecht spelen tegen dezelfde tegenstander. Dit soort wedstrijden kunnen iets speciaals in mijn spelers naar boven brengen", aldus de jonge coach.

In acht van de laatste tien gevallen dat Bayern München de kwartfinales van de Champions League bereikte, slaagde de club erin zich bij de laatste vier te voegen. Alleen in de seizoenen 2016/2017 (tegen Real Madrid) en 2020/2021 (tegen Paris Saint-Germain) ging het mis voor de Duitsers.

De wedstrijd tussen Bayern München en Villarreal in de Allianz Arena begint dinsdag om 21.00 uur.