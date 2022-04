De documentaire over Louis van Gaal, LOUIS, is maandag in Amsterdam in première gegaan. Verschillende bekende Nederlanders waren aanwezig bij de eerste vertoning van de film over de bondscoach van Oranje.

Louis van Gaal en zijn vrouw Truus betreden de rode loper voor theater Tuschinski.

Ook Henk Fraser was aanwezig in Amsterdam. Eerder op de dag werd bekend dat hij stopt als assistent-bondscoach om aan de slag te gaan als trainer van FC Utrecht.

Ronald en Frank de Boer werkten meerdere periodes samen met Van Gaal.

Rafael van der Vaart debuteerde in 2001 onder Van Gaal in Oranje. Van 2012 tot en met 2014 maakte hij hem opnieuw als bondscoach mee.