Henk Fraser vindt het moeilijk om het Nederlands elftal achter zich te laten om volgend seizoen aan de slag te gaan als trainer van FC Utrecht. De assistent-bondscoach is blij dat Louis van Gaal hem niets kwalijk neemt, al deed de bondscoach nog wel een poging hem te behouden voor het WK.

"Het was een moeilijk besluit. Wie wil er nou niet naar het WK? Het is pijnlijk en jammer. Maar ik wilde ook graag naar FC Utrecht en dit was een harde voorwaarde van de club", aldus Fraser maandagavond bij theater Tuschinski in Amsterdam, waar de film LOUIS over Van Gaal in première ging.

Het was een harde voorwaarde van FC Utrecht dat de 55-jarige Fraser zou stoppen bij Oranje. Bij zijn huidige club Sparta Rotterdam combineert de oud-verdediger het hoofdtrainerschap nog met zijn functie bij Oranje.

"Ik respecteer het belang van FC Utrecht en de consequenties. Als Utrecht wil dat ik me volledig voor de club inzet, dan doe ik dat."

Henk Fraser voorafgaand aan de première van de film LOUIS. Henk Fraser voorafgaand aan de première van de film LOUIS. Foto: ANP

Van Gaal gaf goedkeuring voor vertrek

Fraser zette maandag zijn handtekening onder een driejarig contract in Stadion Galgenwaard. De onderhandelingen liepen al enige tijd en Van Gaal was ook al op de hoogte van een mogelijk vertrek van zijn assistent.

"Ik zag ertegen op om met Van Gaal over te praten", aldus Fraser. "Hij heeft keuze zat als het om assistenten gaat en de keuze is afgelopen zomer op mij gevallen. Dan vind ik het niet leuk dat ik het niet afmaak en tegenover Van Gaal is het supervervelend. Maar het scheelde dat hij goedkeuring gaf. Dat maakte de keuze makkelijker."

Van Gaal gunt Fraser de overstap, maar probeerde FC Utrecht nog wel over te halen om hem vrij te geven voor de interlandperiodes en het WK. "Ik heb FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren gebeld", vertelde Van Gaal maandag. "Maar die was onvermurwbaar. Dan houdt het op. Het is Henk gegund. Hij krijgt bij FC Utrecht een contract voor drie jaar en zijn contract bij Oranje loopt eind dit jaar af. Dat is een groot verschil."

Onduidelijk of vertrek per direct is

Het is nog onduidelijk of het vertrek van Fraser bij Oranje per direct is. In juni - voordat zijn contract bij FC Utrecht ingaat - speelt Oranje vier Nations League-wedstrijden. Fraser maakte dat nog graag mee.

"Ik laat met alle liefde mijn vakantie schieten, maar ik kan me voorstellen dat Van Gaal de selectie dan al wil laten wennen aan de nieuwe assistent. Het is aan de bondscoach. Als hij me nodig heeft, dan ben ik er en anders maak ik ruimte voor iemand anders."

Van Gaal kan nog geen uitsluitsel geven over wat hij wil. "Ik ga eerst met mijn andere assistenten, Danny Blind en Frans Hoek, in overleg. Daarna nemen we een besluit over juni."