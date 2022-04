Bondscoach Louis van Gaal herstelt goed van zijn prostaatkanker. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft alle behandelingen achter de rug en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

"Ik ben in totaal 25 keer bestraald en daarna moest ik zes maanden wachten om te zien of die behandelingen hun werking hebben gehad. Dat was in februari. Toen is mijn prostaat gepeild en het was goed", vertelde Van Gaal maandagavond op de rode loper van theater Tuschinski, waar de film LOUIS in première ging.

Ruim een week geleden maakte Van Gaal bekend dat hij al enige tijd aan prostaatkanker leed. Desondanks begon hij afgelopen zomer aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje, waarmee hij zich plaatste voor het WK in Qatar.

Van Gaal is nog niet helemaal de oude, maar het gaat wel de goede kant op. "Het is nu zaak om alles op te trainen. Dat duurt een tijdje, maar dat gaat goed. Bovendien gaat het erom hoe je je in je brein voelt. Ik ben een positivo."

Louis van Gaal op de rode loper met zijn vrouw Truus en mensen die hebben meegewerkt aan de film LOUIS. Foto: ANP

'Soms kreeg ik tranen in mijn ogen'

Van Gaal kreeg de diagnose prostaatkanker al in 2020 en hield dat aanvankelijk stil. Door zijn film is het nu ook bekend geworden voor de buitenwereld. De bondscoach ontving afgelopen week tal van steunbetuigingen en dat deed hem goed.

"Ik heb zoveel reacties gehad en heb iedereen geprobeerd te beantwoorden. Het was fantastisch, soms kreeg ik tranen in mijn ogen. En ik haal er ook ongelooflijk veel energie uit."

In de film LOUIS komt de ziekte van Van Gaal ook uitgebreid aan bod en is er ook gefilmd in het ziekenhuis. De film draait vanaf donderdag in de bioscopen.