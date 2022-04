De bekerfinale tussen PSV en Ajax staat zondag onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Het is de tweede keer dat hij eindstrijd in het bekertoernooi mag fluiten.

Makkelie krijgt in De Kuip langs de zijlijn assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Joey Kooij is de vierde official. Dennis Higler fungeert vanuit Zeist als VAR, met Erwin Zeinstra aan zijn zijde.

In het seizoen 2016/2017 kreeg Makkelie de bekerfinale ook al eens toegewezen door de KNVB. Destijds ging de eindstrijd tussen AZ en Vitesse en pakten de Arnhemmers voor het eerst in de clubhistorie een prijs door met 2-0 te winnen.

Eerder dit seizoen had Makkelie in de Eredivisie ook al de leiding over PSV-Ajax. De Amsterdammers wonnen toen met 1-2 door een controversieel doelpunt van Noussair Mazraoui. Tijdens de aanval die tot de winnende goal leidde zou de bal over de zijlijn zijn geweest, maar dat kon niet worden bewezen.

De bekerfinale tussen PSV en Ajax begint zondag om 18.00 uur. De Eindhovenaren hopen zich donderdag eerst ten koste van Leicester City voor de halve eindstrijd van de Conference League te plaatsen.

In de Eredivisie zijn PSV en Ajax verwikkeld in de strijd om het kampioenschap. Met nog vijf speelrondes te gaan hebben de Amsterdammers als koploper een marge van vier punten.