Henk Fraser is per volgend seizoen de trainer van FC Utrecht. De 55-jarige Rotterdammer tekent voor drie jaar en geeft zijn baan als assistent-bondscoach bij Oranje op, wat betekent dat hij niet meegaat naar het WK in Qatar.

De KNVB laat weten zich te gaan buigen over het vertrek van Fraser bij het Nederlands elftal, waar hij bondscoach Louis van Gaal sinds dit seizoen samen met Danny Blind assisteert. Fraser had een contract tot en met het WK van eind dit jaar.

Fraser begint bij FC Utrecht, waarvoor hij tussen 1986 en 1988 als speler uitkwam, aan zijn vierde klus als hoofdtrainer. Hij vertrekt komende zomer na vier jaar bij Sparta Rotterdam en eerder was hij eindverantwoordelijke bij ADO Den Haag en Vitesse.

De zesvoudig international van Oranje is in Utrecht de permanente opvolger van René Hake, die vorige maand werd ontslagen. Het seizoen wordt bij de huidige nummer zeven van de Eredivisie afgemaakt door de doorgeschoven assistent-trainer Rick Kruys, die op de achtergrond wordt bijgestaan door onder anderen Dick Advocaat.

Fraser spreekt van een droom die uitkomt. "Aan mijn tijd als speler bij FC Utrecht heb ik een bijzonder gevoel overgehouden aan de club. Een van mijn dromen was om er als hoofdtrainer aan de slag te gaan", aldus de oud-Feyenoorder, die niet uitweidt over zijn vertrek bij Oranje.

Henk Fraser zal Louis van Gaal niet assisteren op het WK in Qatar. Foto: ANP

Fraser moet FC Utrecht 'naar hoger plan tillen'

Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht is vanzelfsprekend content met het vastleggen van Fraser en noemt hem "een trainer met een buitengewoon sterke persoonlijkheid en uitstraling".

"Hij heeft bovendien een duidelijke voetbalvisie en heeft bij meerdere clubs bewezen dat die tot prestaties leidt. We hebben er vertrouwen in dat Henk met zijn ervaring, kennis en kunde het niveau van ons eerste elftal naar een nog hoger plan tilt."

Fraser presteerde doorgaans goed als trainer van ADO, Vitesse en Sparta. Met Sparta was hij vorig seizoen zelfs dicht bij Europees voetbal. Dit seizoen gaat het minder en vechten de Rotterdammers tegen degradatie.