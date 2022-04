Louis van Gaal had het in de eerste maanden na zijn terugkeer bij het Nederlands elftal fysiek veel zwaarder dan nu al bekend was. De zeventigjarige bondscoach, die lijdt aan prostaatkanker, werd ook nog getroffen door een nierbekkenontsteking. Dat is te zien in de film LOUIS, die woensdagavond in première gaat.

Van Gaal maakte een week geleden bekend dat hij al sinds 2020 prostaatkanker heeft en inmiddels 25 keer is bestraald. Hij vertelde dat hij in zijn eerste drie interlandperiodes 's avonds of 's nachts naar het ziekenhuis moest en dat de spelers van Oranje niet op de hoogte waren.

"Ik heb die ziekte en alle problemen die erbij komen kijken. Want die zijn er wel", vertelt Van Gaal in de film. "Maar ik manage het gewoon. Zoals ik een elftal moet managen, manage ik ook deze ziekte."

In oktober, tijdens de aanloop naar de tweede interlandperiode, kampte de bondscoach ook nog met de nasleep van een nierbekkenontsteking, die was verergerd omdat hij niet de goede antibiotica kreeg.

"Ik was echt in paniek", vertelt Van Gaals vrouw Truus in de film. "Als een man van zijn leeftijd meer dan 40 graden koorts heeft, dan weet je dat het niet goed is. Ik had ook even genoeg van dat hele voetbal. Ik wilde gewoon dat mijn man beter zou worden. Maar Louis zei dan tegen zo'n arts: 'Houd er rekening mee dat ik over vijf dagen een trainingskamp heb met Oranje'."

'Hij had een katheter op zijn buik'

Uiteindelijk slaagde Van Gaal er wel in om zich met Oranje te plaatsen voor het WK in Qatar, terwijl hij veel van zijn fysieke problemen verborgen hield voor de buitenwereld. De laatste kwalificatiewedstrijd bekeek hij vanuit een rolstoel vanwege een gebroken heup.

Dat haar man ondanks alle fysieke tegenslag slaagde in zijn missie, maakte Truus van Gaal trots. "De mensen zouden eens moeten weten. Louis had een katheter op zijn buik en aan zijn been hing een zak voor zijn urine. En de spelers wisten van niks."

Van Gaal is in de film zeer openhartig over zijn ziekte en hij is ook gefilmd tijdens bezoeken aan het ziekenhuis. "Ik weet dat de meeste mannen niet doodgaan aan prostaatkanker, maar aan andere ziektes", vertelt hij. "Waarom zou ik dan diegene zijn die aan prostaatkanker overlijdt?"

De première van LOUIS is maandagavond in Tuschinski in Amsterdam te zien. Vanaf donderdag draait de film overal in de bioscoop.