De Oranjevrouwen zouden dinsdag oorspronkelijk tegen Belarus spelen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023, maar de KNVB heeft het land als een van de weinige bonden geboycot vanwege betrokkenheid bij de Russische inval van Oekraïne. In het slechtste geval krijgt Nederland een reglementaire nederlaag opgelegd. Zo zit de zaak in elkaar.

Vier dagen na de Russische inval van Oekraïne op 24 februari stuurde de KNVB een ferm statement de deur uit. De bond had besloten om met zijn nationale elftallen niet meer tegen Rusland én Belarus te spelen, nog voordat de FIFA en UEFA sancties tegen beide landen had opgelegd. De boycot van de KNVB zou gelden "zolang het conflict duurt".

Het besluit van de bond had directe gevolgen voor de Oranjevrouwen. Niet alleen is Rusland op het EK van komende zomer een van de groepsgenoten van Nederland, maar ook stond op 12 april in Den Haag een wedstrijd tegen Belarus op het programma in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Belarus steunt de Russische oorlogsvoering in Oekraïne.

Met zijn boycot tegen Rusland kreeg de KNVB bijval van de UEFA en de FIFA. Beide voetbalfederaties besloten de Russische teams te weren van alle internationale wedstrijden, waardoor Rusland werd uitgesloten van deelname aan de play-offs voor het WK in Qatar. Over de Russische deelname aan het EK vrouwenvoetbal is nog wel onduidelijkheid, omdat de Russische bond bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep is gegaan tegen de boycot.

De sancties tegen Belarus bleken een stuk milder. Het Oost-Europese land mocht lid blijven van de UEFA en de FIFA, maar de interlands van de nationale ploegen moeten wel buiten de landsgrenzen en zonder toeschouwers worden gespeeld.

De mildere behandeling van Belarus door de UEFA en de FIFA heeft de KNVB in een lastig parket gebracht, temeer omdat poulegenoten IJsland, Tsjechië en Cyprus de boycot van de Nederlandse bond niet ondersteunen. Donderdag speelde IJsland in de Servische hoofdstad Belgrado tegen Belarus (0-5-zege).

De KNVB zegt in gesprek te zijn met de UEFA over de afwikkeling van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. Tot op heden heeft de Europese voetbalbond daarover nog niets gecommuniceerd. De UEFA heeft het duel op verzoek van de KNVB wel uit het programma gehaald.

In de aanloop naar de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Cyprus (12-0-zege) zeiden de internationals achter het besluit van de KNVB te staan, ook al waren ze er niet bij betrokken. Bondscoach Mark Parsons vertrouwt op een "verstandig besluit" van de UEFA.

In het slechtste geval worden de Oranjevrouwen bestraft met een reglementaire nederlaag voor het niet spelen van een wedstrijd. Dat zou een flinke dreun voor de regerend Europees kampioen zijn, omdat alleen de groepswinnaar zich rechtstreeks voor het WK plaatst. De nummer twee is veroordeeld tot de play-offs, waarin negen teams om twee tickets strijden.

Nederland staat eerste met veertien punten uit zes duels. Nummer twee IJsland heeft twee punten minder, al heeft het één duel minder gespeeld. Op de slotdag van de WK-kwalificatiereeks, op 6 september, speelt Nederland tegen IJsland. Ter vervanging van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus oefent de ploeg van Parsons om 18.45 uur tegen Zuid-Afrika.