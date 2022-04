Noni Madueke is maandag door de rechtbank in Eindhoven veroordeeld tot een voorwaardelijk taakstraf van 120 uur en een geldboete van 1.000 euro. De aanvaller van PSV reed eind vorig jaar in Eindhoven met een vals Engels rijbewijs.

Madueke heeft geen rijbewijs en droeg het valse document bij zich voor het geval hij zou worden aangehouden. Destijds kreeg hij al een boete van 370 euro opgelegd. Hij was ook aangeklaagd voor het hebben van een vals identiteitsbewijs, maar dat was volgens de rechter niet aan de orde.

Waarom de twintigjarige PSV'er eind december in de auto stapte werd niet duidelijk tijdens de zitting van de politierechter, omdat de zaak achter gesloten deuren werd behandeld. Dat gebeurde op verzoek van de advocaat van de voetballer. De rechter willigde dat verzoek in omdat "openbaarheid een goede rechtspleging ernstig zou schenden".

Ook de persoonlijke levenssfeer en de jonge leeftijd van de verdachte waren reden om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Alleen Madueke zelf, de tolk, de vader van de verdachte en zijn advocaat mochten bij de zitting zijn.

Rechter: Madueke was al deels gestraft

De rechter matigde de straf van Madueke vanwege zijn jonge leeftijd en omdat hij door zijn bekendheid en de publiciteit rond deze zaak volgens haar al deels gestraft is.

Madueke was zondag invaller tijdens PSV-RKC Waalwijk en viel in de laatste minuten - niet voor het eerst dit seizoen - geblesseerd uit. Vermoedelijk moet hij de komende belangrijke wedstrijden van zijn club missen.

PSV staat zondag tegenover Ajax in de bekerfinale en hoopt zich vier dagen later ten koste van Leicester City voor de halve finales van de Conference League te plaatsen.