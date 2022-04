Serdar Gözübüyük fluit woensdag voor het eerst in zijn loopbaan een kwartfinaleduel in de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter krijgt de leiding over de return tussen Liverpool en Benfica op Anfield.

De 36-jarige Gözübüyük wordt geassisteerd door Joost van Zuilen en Johan Balder. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official. Pol van Boekel vervult de rol van videoscheidsrechter en wordt daarbij geassisteerd door Dennis Higler.

Het wordt de vierde keer dit seizoen dat Gözübüyük een wedstrijd in de Champions League mag leiden. De geboren Haarlemmer floot ook de groepsduels FC Zenit-Chelsea, Villarreal-Young Boys en Manchester City-RB Leipzig.

Liverpool-Benfica wordt de eerste wedstrijd voor Gözübüyük in de knock-outfase van het miljoenenbal en de tiende in totaal. In de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 mocht de arbiter ook alleen groepswedstrijden fluiten.

De eerste ontmoeting tussen Liverpool en Benfica eindigde vorige week in Lissabon in een 1-3-overwinning voor 'The Reds'. De return op Anfield begint woensdag om 20.00 uur.