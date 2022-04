Trainer Xavi had zondagavond na de uitwedstrijd tegen Levante alle reden om de loftrompet te steken over Luuk de Jong. De spits viel vlak voor tijd in en bezorgde FC Barcelona met een kopbal in blessuretijd een zwaarbevochten 2-3-zege.

"Ik ben heel blij voor Luuk", zei Xavi op zijn persconferentie. "Hij is een geweldige prof die hard werkt en het verschil maakt voor het team. We speelden niet goed, maar het gaat erom dat je geloof blijft houden en een winnaarsmentaliteit toont. En we hebben altijd Luuk nog."

De Jong kwam in de 84e minuut het veld in en was in de tweede minuut van de blessuretijd trefzeker. De 31-jarige Nederlander koos goed positie en kopte een voorzet van Jordi Alba hard achter doelman Daniel Cárdenas, waardoor Levante ondanks twee benutte strafschoppen (van drie penalty's) met lege handen stond.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat De Jong ondanks zijn geringe speeltijd weet te scoren voor FC Barcelona. De 38-voudig international vond dit kalenderjaar vijf keer eerder het doel. Zijn enige doelpunt in de eerste seizoenshelft was ook tegen Levante.

'Zou niet willen zeggen dat Luuk een bijrol speelt'

Zijn winnende treffer in Valencia is een opsteker na een mindere periode. De Jong, die nog niet zo lang geleden positief testte op het coronavirus en daardoor onder meer het duel met zijn oude club Sevilla miste, speelde tegen Levante pas zijn eerste wedstrijd sinds 27 februari.

"Maar ik zou niet willen zeggen dat Luuk een bijrol heeft in ons team", benadrukte Xavi. "Hij weet zelf ook dat hij in de laatste wedstrijden veel voor ons heeft betekend. In mijn ogen is Luuk een voorbeeld voor iedereen."

Mogelijk krijgt De Jong donderdag weer speelminuten, als FC Barcelona de return tegen Eintracht Frankfurt speelt in de kwartfinales van de Europa League. De uitwedstrijd in Duitsland eindigde afgelopen week in een 1-1-gelijkspel.