Liverpool-manager Jürgen Klopp genoot zondag met volle teugen van de intensiteit in de topper tegen Manchester City. 'The Reds' knokten zich in het Etihad Stadium twee keer terug van een achterstand (2-2) en blijven in de race voor de landstitel.

"Het niveau in deze wedstrijden ligt altijd krankzinnig hoog. Het is alsof twee boksers in het zwaargewicht het tegen elkaar opnemen. Als je je armen even laat zakken, krijg je een ongelooflijke tik in het gezicht. Dan moet je weer opkrabbelen en proberen de controle te krijgen. Dat is wat er is gebeurd", zei Klopp op zijn persconferentie.

Liverpool had bij een zege de koppositie gepakt, maar bij een nederlaag was Manchester City uitgelopen naar een voorsprong van vier punten. 'The Citizens' waren na een spectaculaire eerste helft na rust ook het dichtst bij de zege, maar een goal van Raheem Sterling werd afgekeurd en Riyad Mahrez miste twee grote kansen.

Het is de vraag of Liverpool er in het restant van het seizoen nog in kan slagen om de koppositie wél over te nemen. De ploeg van Klopp wacht nog een zwaar programma met wedstrijden tegen onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur. Ook staat de Merseyside-derby tegen degradatiekandidaat Everton nog op de rol.

"In januari wisten we al: als we de titel willen, moeten we alle wedstrijden winnen. Dit is het enige gelijkspel in die reeks dat we ons kunnen veroorloven", zei Klopp. "Het is ongelooflijk moeilijk om de laatste zeven wedstrijden te winnen. We moeten met ons spel perfectie naderen, want dat is de enige manier om City te kunnen verslaan."

Raheem Sterling passeerde doelman Alisson na rust, maar de aanvaller stond nipt buitenspel. Raheem Sterling passeerde doelman Alisson na rust, maar de aanvaller stond nipt buitenspel. Foto: Getty Images

Guardiola: 'We hebben Liverpool in leven gelaten.

Manchester City treft in het restant van het seizoen geen topclubs meer en laat in de Premier League amper steken vallen, maar Guardiola is er nog niet gerust op. De Spanjaard denkt dat zijn ploeg de achtste landstitel in de clubhistorie tegen Liverpool al min of meer veilig had kunnen stellen.

"Het gevoel dat we overhouden aan deze wedstrijd, is dat we Liverpool in leven hebben gehouden", zei de coach van City. "Maar de uitslag maakt eigenlijk niet heel veel uit, want ook bij een nederlaag of overwinning had ik gezegd dat de race nog niet gelopen is. We moeten de laatste zeven duels winnen, anders is het over en uit."

Guardiola, die Sadio Mané direct na rust de gelijkmaker zag aantekenen, herkent zich in de metafoor van een bokswedstrijd die Klopp gebruikte om deze topper te analyseren. "Ik zie dat ook wel zo. Hij (Klopp, red.) houdt van zulke bokswedstrijden. Dit duel was voor alle fans en het Verenigd Koninkrijk leuk om naar te kijken. We hebben de Premier League een grote eer bewezen."

Fans hoeven niet lang te wachten op een nieuwe krachtmeting tussen de twee Engelse grootheden, want ze nemen het volgende week weer tegen elkaar op. Manchester City ontvangt Liverpool zaterdag in de halve finales van de FA Cup.