Luuk de Jong heeft FC Barcelona zondag aan een zwaarbevochten overwinning geholpen in La Liga. De Oranje-international zorgde in de blessuretijd voor het winnende doelpunt op bezoek bij laagvlieger Levante: 2-3.

In de eerste helft creëerden beide ploegen weinig kansen en zorgde Levante voor het grootste gevaar. Na een klein half uur stormde José Luis Morales op het vijandige doel af, maar hield doelman Marc-André ter Stegen hem op knappe wijze van scoren af.

Vroeg in de tweede helft bezorgde Morales zijn ploeg wel de voorsprong. Ditmaal benutte hij een strafschop na een overtreding van Dani Alves op Son. Vier minuten later ging de bal opnieuw op de stip voor de thuisploeg, maar ditmaal stopte Ter Stegen de inzet van Roger Martí.

Nadat Frenkie de Jong in de 57e minuut was gewisseld, draaide Barcelona de achterstand binnen zes minuten om. Pierre-Emerick Aubameyang zorgde met een rake kopbal voor de gelijkmaker en Pedri bracht zijn ploeg met een geplaatst schot in de linkerhoek op voorsprong.

In de slotfase kwam Levante weer langszij via een rake strafschop van Gonzalo Melero, nadat Clément Lenglet een overtreding op Dani Gómez had begaan. Een minuut later viel Luuk de Jong in. Hij leidde Barcelona in de 92e minuut met een mooie kopbal uit een voorzet van Jordi Alba naar de winst. Memphis Depay ontbrak door een blessure bij de bezoekers.

Dankzij de overwinning behoudt Barcelona de tweede plaats. De Catalanen hebben evenveel punten als nummer drie Sevilla, maar een wedstrijd minder gespeeld. Koploper Real Madrid heeft twaalf punten meer dan beide ploegen.

