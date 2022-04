PEC Zwolle is niet meer de hekkensluiter van de Eredivisie. De 'Blauwvingers' pakten dankzij een late 2-1-overwinning op AZ drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.

In de eerste helft zag het er niet naar uit dat PEC voor de zesde keer dit Eredivisie-seizoen een wedstrijd zou winnen. Alleszeggend is dat de tenuewissel van PEC-doelman Kostas Lampou na vier minuten het meest opmerkelijk was. Het shirt van de keeper leek te veel op dat van AZ.

In de tweede helft opende Gervane Kastaneer de score namens PEC. De spits kopte raak na een voorzet van Djavan Anderson. Het was voor Kastaneer, die dit seizoen 28 wedstrijden speelde, het eerste doelpunt van het seizoen.

De gelijkmaker van AZ-spits Vangelis Pavlidis zorgde in de 81e minuut voor een doodse stilte op de tribune in Zwolle. De thuisploeg kwam de klap te boven en wist de overwinning uit het vuur te slepen. Daishawn Redan zorgde vier minuten voor tijd met een schot in de korte hoek voor de winnende goal.

Door de overwinning staat PEC zelfs boven de directe degradatieplaatsen. De ploeg van interim-trainer Dick Schreuder staat op basis van doelsaldo zestiende, de plek die aan het einde van het seizoen play-offs speelt. Hekkensluiter Sparta heeft wel nog twee wedstrijden tegoed.

Voor AZ is de nederlaag een flinke domper in de strijd om plek vier. De Alkmaarders staan vijfde en hebben drie punten minder dan nummer vier FC Twente. De vierde stek is - mochten Ajax en PSV in de top twee eindigen - goed voor een Europees voetbal zonder het spelen van play-offs.

Stand onderin de Eredivisie 15. Fortuna Sittard 28-23 (-34)

16. PEC Zwolle 29-23 (-22)

17. Willem II 29-23 (-29)

18. Sparta Rotterdam 27-22 (-19)

