Naast Manchester United zou ook RB Leipzig ver willen gaan om Erik ten Hag aan te stellen als trainer voor volgend seizoen. De Telegraaf en VI melden zondag dat de Bundesliga-club interesse heeft in de huidige trainer van Ajax.

RB Leipzig zou bereid zijn de gelimiteerde afkoopsom van 2 miljoen euro te betalen voor de 52-jarige Ten Hag, die volgens de BBC en ESPN ook al dicht bij een akkoord met Manchester United is.

Ten Hag onthoudt zich van commentaar over zijn toekomst. "Ik richt me op de bekerfinale, onze volgende wedstrijd", herhaalde hij zaterdag na het duel met Sparta Rotterdam in de Johan Cruijff ArenA (2-1).

RB Leipzig zou afgelopen december al contact hebben gehad met Ten Hag, toen toenmalig trainer Jesse Marsch werd ontslagen bij de ambitieuze club van de Red Bull-groep.

Onder Domenico Tedesco, de opvolger van Marsch, werd de weg naar boven in Duitsland gevonden. Leipzig staat momenteel vierde in de Bundesliga. Met de komst van Ten Hag wil Leipzig proberen de hegemonie te doorbreken van Bayern München, de club waar hij tussen 2013 en 2015 de leiding had over het tweede elftal.

Erik ten Hag heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2023. Foto: ANP

Strijd om Ten Hag helemaal open

Door het aanbod van Leipzig zou de strijd om Ten Hag weer helemaal open liggen. Manchester United ziet in de trainer naar verluidt de opvolger van Ralf Rangnick. De Duitser nam in november vorig jaar het roer over van Ole Gunnar Solskjaer en gaat na dit seizoen verder in een adviserende rol.

Ten Hag heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2023. Bij de Amsterdamse club was de hoofdtrainer de afgelopen jaren erg succesvol. Hij zette Ajax Europees op de kaart en leidde de club naar twee landstitels, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal.

Dit seizoen werd Ten Hag met Ajax in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Benfica. In de Eredivisie staat de 35-voudig landskampioen met nog vijf wedstrijden te gaan bovenaan. Bovendien wacht zondag de bekerfinale tegen PSV.