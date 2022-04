Guus Til wilde er zondag in het uitduel met Heracles Almelo eigenlijk al af met een blessure, maar maakte de eerste helft toch vol en scoorde ook nog. De middenvelder tekende daarmee voor zijn vijftiende treffer van het Eredivisie-seizoen.

"Ik wilde er al uit, maar de scheidsrechter zei tegen mij dat hij twintig seconden later voor de rust zou fluiten", zei de 24-jarige Til bij ESPN na afloop van het duel in Almelo. "Dan kan ik net zo goed blijven staan en toen viel die bal opeens voor mijn voeten."

Til tekende van dichtbij voor de 1-3 en zag zijn ploeg na rust uitlopen tot 1-4. De maker van de derde Rotterdamse treffer raakte eerder in de wedstrijd geblesseerd en wilde de blessure niet erger maken door langer in het veld te blijven staan.

"Ik bleef hangen in het gras en daarna voelde ik een steekje bij elke stap die ik zette. Ik kan dan wel blijven voetballen, maar het seizoen is nog niet afgelopen", doelde Til onder meer op het Conference League-duel van komende donderdag met Slavia Praag.

Til weet nog niet of hij in actie kan komen tijdens het uitduel met de Tsjechische club in de kwartfinales van het derde Europese toernooi. "Dat is moeilijk te zeggen", zei de viervoudig international van Oranje. "Laten we afwachten."

Arne Slot was tevreden, maar zag wel nog een aantal verbeterpunten bij zijn ploeg. Arne Slot was tevreden, maar zag wel nog een aantal verbeterpunten bij zijn ploeg. Foto: Pro Shots

Slot wil dat Feyenoord lessen trekt uit duel met Heracles

Arne Slot was blij met het resultaat van Feyenoord in Almelo, maar wil ook dat zijn ploeg lessen trekt uit het duel. "Het is een dikverdiende overwinning, maar we waren op te veel momenten slordig aan de bal", zei de Feyenoord-trainer

"Het zou niet zo handig zijn als we dat aanstaande donderdag tegen Slavia Praag weer zijn", vervolgde Slot. "Over het algemeen was ik heel tevreden, maar ik vind echt dat we de bal te makkelijk verliezen."

"En bij een stand van 3-1 vond ik dat we de standaardsituaties heel slecht verdedigden. Afgelopen donderdag was het ook een standaardsituatie die ons de das om deed en dat is al eerder tegen Slavia gebeurd. Dat moeten we dus wel meenemen naar de rest van het seizoen en ook naar donderdag."

Dankzij de overwinning bij Heracles staat Feyenoord in de Eredivisie weer wat steviger op de derde plaats. Donderdag wacht de Rotterdamse club eerst de Conference League-return tegen Slavia Praag. Het heenduel in De Kuip eindigde in 3-3.