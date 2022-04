De Bundesliga-wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en SC Freiburg is zondag kort na de aftrap stilgelegd nadat activisten zichzelf vastbonden aan het doel.

Het opmerkelijke tafereel speelde zich al in de tweede minuut van het duel in Frankfurt af. Twee mannen kwamen het veld op en ketenden zich in mum van tijd vast aan de palen van het doel van Frankfurt-keeper Kevin Trapp.

De wedstrijd werd korte tijd onderbroken door de actie van de mannen, die een shirt droegen met een slogan tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Na enkele minuten werd het tweetal losgemaakt en van het veld gehaald.

Onlangs gebeurde hetzelfde bij de Premier League-wedstrijd Everton-Newcastle United. Daar bond een activist zich eveneens vast aan een van de doelpalen. Hij droeg een shirt droeg met de tekst tegen het gebruik van olie.

Frankfurt-Freiburg is een duel tussen twee subtoppers in de Bundesliga. De bezoekers staan vijfde, terwijl Frankfurt de negende plek bezet. De bezoekers leiden halverwege: 0-1.

Het opmerkelijke tafereel in beeld. Foto: Getty Images

